    प्रयागराज में निष्क्रिय अग्निशमन उपकरणों के भरोसे होटलों की सुरक्षा, संचालकों को दो दिन में सुधार का अल्टीमेटम

    By Rajendra Yadav Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:53 AM (IST)

    प्रयागराज के होटलों में अग्निशमन उपकरण निष्क्रिय पाए गए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। होटल संचालकों को दो दिन के भीतर इन उपकरणों को ठीक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। होटलों व रेस्टोरेंटों में लगे अग्निशमन उपकरणों को परखने के लिए बुधवार को भी जांच अभियान चलाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों ने जांच की तो पाया कि 17 होटल व रेस्टोरेंट में लगे अग्निशमन उपकरण निष्क्रिय हैं।

    संचालकों को दो दिन में व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही गई है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय के बाद फिर जांच होगी और अगर खामियों को दूर नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

    गोवा नाइटक्लब हादसे के बाद सख्ती

    गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों के मौत के बाद अग्निशमन विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। बुधवार को दिनभर टीम ने सिविल लाइंस क्षेत्र के 21 होटलों व रेस्टोरेंटों में जांच की। सीएफओ के साथ अग्निशमन अधिकारी राजेश कुमार चौरसिया ने फायर इक्यूपमेंट समेत अन्य उपकरणों को देखा।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित होटल इलावर्ट, ग्रैंड कांटिनेंटल, इलाहाबाद रेजेंसी, नवीन कांटिनेंटल, कान्हा श्याम बार एंड रेस्टोरेंट, तृप्ति बार एंड रेस्टोरेंट, ले लायन बार एंड रेस्टोरेंट, इनफिंटी विस्ट्रो बार, होटल विलास एंड ब्रिज द रेस्टोरेंट, यूपी 70 बार एंड रेस्टोरेंट जार्जटाउन, होटल प्लेसिड टैगोर टाउन समेत 17 में कमियां मिलीं हैं।

    इन सभी को दो दिन का समय दिया गया है। तय समय में अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।