जार्जटाउन में हिस्ट्रीशीटर की ईंट से सिर कूंचकर की हत्या, दोस्तों के साथ दारू पीते वक्त हुआ कांड

प्रयागराज में हैजा अस्पताल के पास एक हिस्ट्रीशीटर साजन की ईंट से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था तभी झगड़ा हुआ। घरवालों ने किसी पर शक नहीं जताया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साजन का शव अस्पताल के पास मिला था। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज थे और वह जार्जटाउन थाने का हिस्ट्रीशीटर था।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हैजा अस्पताल के पास शुक्रवार देर रात एक हिस्ट्रीशीटर की ईंट से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब वह अस्पताल के पास खाली मैदान में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और उसी दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। मृतक के घरवाले किसी का नाम पुलिस को नहीं बता सके हैं। जार्जटाउन पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

लोगों ने देखी खून से लथपथ लाश अल्लापुर स्थित हैजा अस्पताल के पास रहने वाला साजन शुक्रवार रात घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह हैजा अस्पताल के पास खाली जमीन पर लोगों ने साजन की खून से लथपथ लाश देखी तो घर वालों को जानकारी दी। खबर पाकर स्वजन के साथ ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साजन का सिर इंटरलाकिंग वाले ईंट से कूंचा गया था।