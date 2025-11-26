हथिगहां से बारादरी तक सड़क का होगा चौड़ीकरण, 35 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
हथिगहां से बारादरी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और यह प्रयागराज के विकास में सहायक होगा। निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौड़िहार से होलागढ़ ब्लॉक के बारादरी को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण जल्द शुरू किया जाएगा। 35 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से सड़क को चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। पहली किस्त सात करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि शासन से जारी हो गई है। 17.200 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा।
लखनऊ मार्ग पर हथिगहां, सहावपुर, मसनी, बरई हरख, सराय हरीराम, जगदीशपुर, सुकाली आदि क्षेत्र के लोगाें को आवागमन इस मार्ग से होता है। गंगापार के प्रमुख बाजारों में से हथिगहां बाजार एक है। इस सड़क का निर्माण कई वर्ष पहले किया गया था।
जर्जर हो चुकी सड़क को ठीक कराने के लिए कई बार जन प्रतिनिधियों की ओर से पत्राचार भी किया जा चुका था। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूरी करके निर्माण शुरू कराया जाएगा। इस सड़क से प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोगों का आवागमन होता है।
अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि फाफामऊ विधानसभा में यह सड़क कौड़िहार और होलागढ़ को जोड़ने वाली सड़कों में से प्रमुख है।
चौड़ीकरण होने के बाद इस पर यातायात की व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। इस सड़क के निर्माण से नेशनल हाईवे और गंगा एक्सप्रेस वे पर भी आसानी से लोग पहुंच जाएंगे।
