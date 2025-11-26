हथिगहां से बारादरी तक सड़क का होगा चौड़ीकरण, 35 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौड़िहार से होलागढ़ ब्लॉक के बारादरी को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण जल्द शुरू किया जाएगा। 35 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से सड़क को चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। पहली किस्त सात करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि शासन से जारी हो गई है। 17.200 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ मार्ग पर हथिगहां, सहावपुर, मसनी, बरई हरख, सराय हरीराम, जगदीशपुर, सुकाली आदि क्षेत्र के लोगाें को आवागमन इस मार्ग से होता है। गंगापार के प्रमुख बाजारों में से हथिगहां बाजार एक है। इस सड़क का निर्माण कई वर्ष पहले किया गया था।

जर्जर हो चुकी सड़क को ठीक कराने के लिए कई बार जन प्रतिनिधियों की ओर से पत्राचार भी किया जा चुका था। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूरी करके निर्माण शुरू कराया जाएगा। इस सड़क से प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोगों का आवागमन होता है।