प्रयागराज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र के घर एक करोड़ की चोरी, 700 ग्राम सोना और साढ़े तीन किलो चांदी पर हाथ किया साफ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बेखौफ चोरों ने शनिवार की रात चकशाह उर्फ मुहम्मदपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र के घर को निशाना बनाया। तीन कमरों के अंदर बक्से व अलमारी का ताला तोड़कर 700 ग्राम सोना व साढ़े तीन किलो चांदी के जेवरात के साथ ही 1.30 लाख रुपये नकद उठा ले गए। कुल एक करोड़ की चोरी हुई है।

थरवई क्षेत्र के मुहम्मदपुर गांव के रहने नवभारती किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष दीनानाथ शुक्ला के बाबा बाबूराम शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी पत्नी निशा शुक्ला गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र हैं। उनके दो बेटे व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं।

दीनानाथ शुक्ला गांव में अपनी मां, पत्नी व दो बहुओं के साथ रहते हैं। रविवार की भोर करीब चार बजे दीनानाथ की नींद खुली तो वह उठे तो देखा तीनों कमरों के दरवाजों व उनके अंदर रखी अलमारियों व बक्सों के ताले टूटे हैं। उनके शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य आ गए।

इतने का सामान चोरी दीनानाथ का कहना है कि सोने-चांदी के जेवर व नगद समेत एक करोड़ से अधिक का सामान चोरी हुआ है। सूचना मिलने पर डायल 112 टीम पहुंची। कुछ देर बाद एसीपी थरवई अरुण परासर अपनी टीम के साथ आए। डाग स्क्वायड व फारेंसिक टीम को बुलाया गया।