    UP Teachers: यूपी के राजकीय शिक्षकों ने प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त पदों पर मांगी पदोन्नति

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:54 AM (IST)

    प्रयागराज में राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची जारी करने और प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग की है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील कुमार भड़ाना और महामंत्री डा. रविभूषण ने शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर शिक्षकों में व्याप्त रोष की जानकारी दी और जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक (एलटी) पुरुष शाखा की अद्यतन ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन व पुरुष शाखा के प्रवक्ता संवर्ग में विषयवार रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति दिए जाने की मांग राजकीय शिक्षक संघ ने की है।

    इसके लिए संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील कुमार भड़ाना व प्रांतीय महामंत्री डा. रविभूषण ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेन्द्र देव व अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी को पत्र भेजा है। कहा है कि कुछ वर्षों से पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों में रोष है।