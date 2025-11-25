प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में दैनिक जागरण के रामनगर प्रतिनिधि की मौत व एक घायल

संसू, जागरण, फूलपुर (प्रयागराज)। प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे पर गंगापार के फूलपुर इलाके में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। बल्कर वाहन (सीमेंट की राख ले जाने वाला वाहन) की टक्कर से बाइक सवार दैनिक जागरण के रामनगर प्रतिनिधि नरेश द्विवेदी पुत्र स्व. देवी शंकर द्विवेदी की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार बैजनाथ कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

फूलपुर क्षेत्र स्थित प्रयागराज जनपद की अंतिम सीमा पर बुढ़िया का इनारा बाजार में देर रात हादसा हुआ। बताया जाता है कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बल्कर वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे मेंबाइक सवार नरेश द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई तथा बाइक चला रहे बैजनाथ कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गए।

नरेश द्विवेदी मेजा थाना क्षेत्र के पकरी सेवार के रहने वाले थे। बताया जाता है कि सोमवार को वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए बैजनाथ कनौजिया के साथ जौनपुर जनपद गए थे। जहां से रात में घर वापस लौटते समय फूलपुर में हादसे के शिकार हुए। कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बैजनाथ प्रसाद को इलाज के लिए सीएचसी फूलपुर ले गई। वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के कारण प्रयागराज रेफर कर दिया।