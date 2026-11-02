प्रयागराज के झूंसी में छात्रा ने लाइसेंसी असलहे से खुद को गोली मारी, गई जान; पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही जांच-पड़ताल
प्रयागराज के झूंसी में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस टीम आत्महत्या की वजह तलाश रही, परिवार वालों से पूछताछ
झूंसी में सरस्वती आवासीय योजना के गंगा सेक्टर की रहने वाली थी छात्रा
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में सोमवार शाम बड़ी घटना हुई। गंगापार में झूंसी के सरस्वती आवासीय योजना के गंगा सेक्टर के एक घर में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच-पड़ताल कर रही है।
बताया जाता है कि देवराज शर्मा एनएचआई में मैनेजर रहे हैं। सात साल पहले वह रिटायर हुए थे। ह गाजीपुर के मूल निवासी हैं नवनहरा थाना के अनईपुर गांव के मूल निवासी हैं। झूंसी में परिवार संग रहते हैं। उनकी पत्नी अमौती शर्मा है। इनकी दो संतान जुड़वा हैं। एक बेटा और एक बेटी। बेटा ऋषिराज देहरादून से बीटेक कर रहा है। बेटी रितु नीट की परीक्षा दे चुकी है। बताते हैं कि रितु कुछ दिनों से गुमसुम रह रही थी।
सोमवार शाम को घर के एक कमरे में रितु ने लाइसेंसी असलहे से खुद को गोली मार ली। फायर की आवाज होने पर परिवार के लोग कमरे में गए तो रितु लहूलुहान अवस्था में थी।
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