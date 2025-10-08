प्रयागराज: बारात से लौट रहे चार दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, शादी वाले घर में मचा कोहराम

प्रयागराज के खुल्दाबाद में फतेहपुर सड़क दुर्घटना में चार दोस्तों की मौत से मातम छाया है। साहिल गुप्ता शिवम साहू रितेश सोनकर और राहुल केसरवानी हलवाई का काम करते थे। वे दोस्त की बारात से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। युवकों के परिवार में कोहराम मचा है और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दोस्त की बारात से लौटते समय फतेहपुर में हुए दर्दनाक हादसे में एक साथ चार दोस्तों की मौत से खुल्दाबाद के लकड़ीमंडी मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। युवकों के माता-पिता बहन और परिवार के अन्य सदस्य रो रहे हैं! रिश्तेदार, पड़ोसी और परिचित दर्दनाक हादसे पर हैरानी जता रहे हैं ।

हलवाई का करते थे काम घरवालों ने बताया साहिल गुप्ता, शिवम साहू, रितेश सोनकर उर्फ ननकी और राहुल केसरवानी एक साथ हलवाई का काम करते थे। बारात जाने से पहले उन्होंने दूल्हे के घर में भी भोजन और पकवान बनाया था। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे सभी लोग कार से बारात में गए थे।