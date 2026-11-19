संसू, जागरण, हंडिया (प्रयागराज)। गंगापार में हंडिया थाना क्षेत्र के जराव गांव में गुरुवार रात दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया। जिस घर में बेटी की शादी को लेकर खुशियों का माहौल था, बरात के स्वागत के लिए टेंट लगाया गया था। दहेज व उपहार का सामान सजाकर रखा गया था, उसी घर में अचानक चीख-पुकार मच गई। धान लदे ट्रक ने 52 वर्षीय किसान रामनरेश यादव को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटी की डोली उठने से पहले पिता की अर्थी उठने की नौबत आ गई। इस हृदयविदारक घटना से गांव में मातम छा गया।

परिवार और गांव में शोक का माहौल जराव गांव निवासी रामनरेश यादव (52) पुत्र झरीहग गुरुवार रात करीब 11:30 बजे धान लदे ट्रक की चपेट में आ गए। ट्रक से कुचलने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। इस घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि मृतक की बेटी पूनम यादव की शादी होनी थी। किसे पता था कि जिस पिता को अपनी बेटी का कन्यादान करना था, वह बरात आने से पहले ही दुनिया छोड़ जाएगा। घर में बिखरी शादी की तैयारियां और परिवार के सदस्यों का विलाप देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

पहले पत्नी फिर छोटा भाई, अब रामनरेश की मौत परिवार पर दुखों का पहाड़ पहले से ही टूट चुका था। बीते 23 अक्टूबर को रामनरेश की पत्नी नगीना देवी की हृदयाघात से मौत हो गई थी। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि बुधवार को रामनरेश के छोटे भाई की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके अगले ही दिन रामनरेश की दर्दनाक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया।

तीन बेटियां व दो बेटों के भविष्य की चिंता रामनरेश यादव पेशे से किसान थे। उनके परिवार में तीन बेटियां रेखा, पूनम और कोमल तथा दो बेटे पवन और अच्छे लाल हैं। पांच बच्चों के सिर से पहले मां और अब पिता का साया उठ जाने से परिवार के सामने दुखों के साथ भविष्य की चिंता भी खड़ी हो गई है।