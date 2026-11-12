प्रयागराज के 455 किसानों को नलकूप बोरिंग के लिए बड़ी राहत, 50% या 1.75 लाख तक की छूट देगी सरकार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले के 455 किसानों को इस साल नलकूप की बोरिंग में छूट का लाभ मिलेगा। शासन की ओर से लघु सिंचाई विभाग को लक्ष्य का आवंटन कर दिया गया है। बजट मिलना अभी बाकी है। हालांकि 150 किसान मायूस भी होंगे, क्योंकि आवेदन के सापेक्ष लक्ष्य मिला है।

नलकूप लगाने में छूट की योजना लघु सिंचाई विभाग की ओर से किसानों के लिए नलकूपों की स्थापना में छूट देने की योजना चलाई जा रही है। एक नलकूप की स्थापना में लगभग 3.50 लाख रुपये की लागत आती है। योजना के तहत नलकूप की स्थापना में आने वाली पूरी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1.75, इनमें से जो धनराशि कम होती, वह सरकार वहन करती है। शेष पैसे खुद किसानों को लगाने पड़ते हैं।

नलकूप में बिजली कनेक्शन में भी 68 हजार की छूट इसके अलावा नलकूप में बिजली का कनेक्शन कराने में भी 68 हजार रुपये की छूट किसानों को मिलती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत 600 से अधिक किसानों ने आवेदन किए थे। इसके सापेक्ष सिर्फ 455 किसानों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य ही मिला है।