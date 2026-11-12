एयरपोर्ट रोड को रोशन करेगा नगर निगम, 12 किमी मार्ग पर फसाड लाइट व प्रमुख स्थानों पर झालर लगेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान शहर की आकर्षक सड़कों में शामिल एयरपोर्ट रोड को रात में रोशनी से जगमग करने की जिम्मेदारी नगर निगम संभालेगा। करीब 12 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही खराब स्ट्रीट लाइटों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाएगा।

रात में चौराहा व मार्ग जगमगाएगा इससे एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को रात में आवागमन के दौरान बेहतर रोशनी मिलेगी और सड़क की खूबसूरती भी बढ़ेगी। सड़कों पर बनाए चौराहों पर आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। इस मार्ग पर पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था। अब स्ट्रीट लाइटों के संचालन, रखरखाव और खराब लाइटों को बदलने की जिम्मेदारी नगर निगम उठाएगा।

स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाई जाएगी इसके लिए नगर निगम के विद्युत एवं यांत्रिक विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। मार्ग पर जहां भी स्ट्रीट लाइट खराब हैं, उन्हें चिह्नित कर दुरुस्त कराया जाएगा। आवादी वाले क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की संख्या भी जरूरत के अनुसार बढ़ाई जाएगी।