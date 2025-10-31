Language
    बेटी की शादी के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को मिली पैरोल, एक माह के लिए नैनी जेल से हुई रिहाई, शासन से मिली राहत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया है। जवाहर यादव हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कपिल मुनि की रिहाई की जानकारी प्रशासन ने गुप्त रखी थी। उनकी रिहाई कुछ शर्तों के साथ हुई है, जिसमें थाने में नियमित उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है।

    पूर्व सासंद कपिल मुनि करवरिया पैरोल पर नैनी जेल से एक माह के लिए रिहा हुए हैं।

    संसू, नैनी (प्रयागराज) पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया गुरुवार को एक महीने के पैरोल पर जेल से रिहा हुए हैं। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए शासन की ओर से सशर्त उन्हें पैरोल दी गई है। उनके जेल से बाहर जाने की जानकारी जेल व जिला प्रशासन ने पूरी तरह से छिपाए रखा। शुक्रवार को डीएम के निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी लोगों को हो सकी।

    जवाहर यादव हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा 

    उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त 1996 में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई जवाहर यादव हत्याकांड में कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व सूरजभान करवरिया समेत चार लोगों को नवंबर 2019 में आजीवन कारावास की सजा मिली थी।

    भाइयों के साथ जेल में सजा काट रहे 

    तब से तीनों भाई केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अच्छे चाल-चलन के कारण पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की सजा जुलाई 2024 में माफ कर दी गई थी। तब से वह जेल से बाहर है।

    नवंबर में है कपिल मुनि की बेटी की शादी 

    कपिल मुनि करवरिया की बेटी की शादी नवंबर में होनी है। इसी चलते उन्हें बीते 10 अक्टूबर को एक माह की पैरोल के लिए सशर्त आदेश हुआ था। शासन ने निज निवास के थाने में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने, शांति व्यवस्था बनाए रखने समेत कई शर्त लगाए हैं।

    केंद्रीय कारागार से घर पहुंचे कपिल मुनि

    शासन के आदेश पर वह गुरुवार को केंद्रीय कारागार से बाहर निकलकर अपने घर पहुंचे। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर उनकी पैरोल पर रिहाई की बात गुप्त रखी गई थी। फिलहाल वह गुरुवार को पैरोल पर जेल से बाहर निकले।