    Prayagraj News: देर रात चेन पुलिस और स्नेचरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:10 AM (IST)

    प्रयागराज के मेंहदौरी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश को पकड़ा जबकि उसका साथी भाग निकला। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा और सोने की जंजीर बरामद हुई है। पूछताछ में उसने कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। फरार बदमाश की तलाश जारी है।

    बदमाशों से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मेंहदौरी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच रविवार देर रात मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जिस पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फायरिंग करते हुए भाग निकला।

    गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, सोने की जंजीर बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद कबूली है। उसे स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    शिवकुटी क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक महिला की बाइक सवार बदमाशों ने जंजीर छीन ली थी। पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी थी। एसीपी सिविल लाइंस कृतिका शुक्ला को रविवार देर रात जानकारी मिली कि मेंहदौरी क्षेत्र में कुछ बदमाश पहुंचने वाले हैं। उन्होंने शिवकुटी पुलिस को वाहनों की जांच पड़ताल के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर पहुंचीं। कुछ ही देर में बाइक सवार दो लोग आते हुए नजर आए। 

    पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया, जिस पर बाइक सवार फायरिंग करने लगे। बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश के पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। 

    पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम अब्बू हुजैफा निवासी टेकारी, नवाबगंज बताया। भाग निकले अपने साथी का नाम गुफरान निवासी चफरी, नवाबगंज बताते हुए शिवकुटी में महिला से चेन छीनने समेत अन्य कई घटनाओं को कबूला। डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस टीम हर संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।