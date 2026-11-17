प्रयागराज में रोजगार मेला: पहले दिन 1147 युवाओं को मिली नौकरी, 35 हजार नौकरियों का अवसर
प्रयागराज के शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन 8742 अभ्यर्थियों ...और पढ़ें
HighLights
शंभूनाथ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट झलवा में 18 नवंबर को भी जुटेंगे युवा
दो दिवसीय रोजगार मेले में 100 से अधिक कंपनियां दे रही हैं नौकरी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट झलवा में मंगलवार को रोजगार के अवसरों का बड़ा मंच सजा। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आयोजित दो दिवसीय 'रोजगार महोत्सव-2026' का आयोजन किया गया है।
8742 अभ्यर्थियों ने योग्यता-हुनर दिखाए
पहले दिन 8742 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यता और हुनर का प्रदर्शन किया। इनमें से 1147 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नौकरी के लिए चयनित किया। खास बात यह है कि मेले में 100 से अधिक कंपनियां 35 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहुंची हैं।
शुभारंभ विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज और शम्भूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रोजगार महोत्सव का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं शहर पश्चिम के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेले में अधिक से अधिक भागीदारी करें और अपने बेहतर भविष्य की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।
अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाया
उन्होंने युवाओं को अवसरों का लाभ उठाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की रूपरेखा सहायक निदेशक, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय राजीव कुमार यादव ने प्रस्तुत की। सेवायोजन प्रयागराज परिक्षेत्र के उप निदेशक रवि शेखर आनंद और शम्भूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सचिव अभिषेक तिवारी ने भी अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें प्रेरणादायी संदेश दिए।
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