    प्रयागराज उच्च शिक्षा का शिविर कार्यालय खोलने के विरोध की रणनीति बनाई, लखनऊ में स्थापित करने का शासन ने लिया है निर्णय

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    प्रयागराज में उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय को लखनऊ में स्थापित करने के शासन के निर्णय का शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। संघ ने सामान्य सभा में निर्णय लिया कि प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा और शासनादेश निरस्त करने की मांग की जाएगी। निदेशालय को विखंडित करने की नीति का विरोध किया गया और प्रयागराज की गरिमा बनाए रखने की बात कही गई।

    प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा कार्यालय के शिविर कार्यालय लखनऊ स्थानांतरित करने के निर्णय पर कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उच्च शिक्षा का शिविर कार्यालय लखनऊ में स्थापित किए जाने के शासन के निर्णय के विरोध में शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने निदेशालय परिसर में मंगलवार को सामान्य सभा का आयोजन किया। इसमें तीन फैसले किए।

    सीएम व डिप्टी सीएम को अवगत कराएंगे 

    शिक्षा निदेशालय को विखंडित कर शिविर कार्यालय खोलने के 30 अक्टूबर के शासन के आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अवगत कराया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरण नीति 2025-26 के अनुसार स्थानांतरित करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा शासन स्तर की मांगों पर शासन स्तर पर वार्ता कर निराकरण कराने का निर्णय लिया गया।

    संगठन अध्यक्ष की मौजूदगी में सामान्य सभा

    संगठन के अध्यक्ष घनश्याम यादव की अध्यक्षता में हुई सामान्य सभा में कार्यालय के विखंडन की शासन की नीति का विरोध किया गया। कहा गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज एवं शासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निदेशालय परिसर में एक करोड़ रुपये की लागत से ई-कंटेंट स्टूडियो वर्ष 2023-24 में स्थापित किया गया है। 

    कार्यालय के कर्मचारी सम्मिलित हुए

    इसके माध्यम से शासन में पदस्थ उच्चाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सीधे जुड़कर प्रत्येक प्रकरण पर संवाद कर शासकीय कार्य को गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में यदि कार्यालय को विखंडित किया गया तो उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की मुख्यालय की विशेषता पूर्णरूप से लुप्त हो जाएगी। संगठन के मंत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा की नगरी प्रयागराज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी। इसमें कार्यालय के कर्मचारी सम्मिलित हुए।