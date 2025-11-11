प्रयागराज उच्च शिक्षा का शिविर कार्यालय खोलने के विरोध की रणनीति बनाई, लखनऊ में स्थापित करने का शासन ने लिया है निर्णय

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उच्च शिक्षा का शिविर कार्यालय लखनऊ में स्थापित किए जाने के शासन के निर्णय के विरोध में शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने निदेशालय परिसर में मंगलवार को सामान्य सभा का आयोजन किया। इसमें तीन फैसले किए।

सीएम व डिप्टी सीएम को अवगत कराएंगे शिक्षा निदेशालय को विखंडित कर शिविर कार्यालय खोलने के 30 अक्टूबर के शासन के आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अवगत कराया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरण नीति 2025-26 के अनुसार स्थानांतरित करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा शासन स्तर की मांगों पर शासन स्तर पर वार्ता कर निराकरण कराने का निर्णय लिया गया।

संगठन अध्यक्ष की मौजूदगी में सामान्य सभा संगठन के अध्यक्ष घनश्याम यादव की अध्यक्षता में हुई सामान्य सभा में कार्यालय के विखंडन की शासन की नीति का विरोध किया गया। कहा गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज एवं शासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निदेशालय परिसर में एक करोड़ रुपये की लागत से ई-कंटेंट स्टूडियो वर्ष 2023-24 में स्थापित किया गया है।