प्रयागराज जनपद में पिछले 22 वर्षों में बढ़ गए 13.48 लाख मतदाता, शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वर्ष 2003 और 2025 के बीच 22 वर्षों के दौरान जनपद में 13 लाख 48 हजार 194 मतदाता बढ़ गए हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3,77,577 मतदाता थे। वर्ष 2025 की सूची में शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4,66,357 वोटर हो गए हैं।

वर्ष 2003 में जिले में 11 विधान सभा क्षेत्र थे वर्ष 2003 में जनपद में 11 विधान सभा क्षेत्र थे। तब इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में करछना, मेजा, बारा, इलाहाबाद उत्तर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। फूलपुर संसदीय क्षेत्र में झूंसी, हंडिया, प्रतापपुर, सोरांव व नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र थे, जबकि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र तब चायल लोकसभा क्षेत्र में शामिल था।

परिसीमन के बाद की जानें स्थिति परिसीमन के बाद अब इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र कटकर फूलपुर संसदीय क्षेत्र में चला गया है। वहीं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में नया विधानसभा क्षेत्र कोरांव शामिल किया गया। फूलपुर में शहर उत्तर व पश्चिम के साथ फाफामऊ, सोरांव, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए हैं। प्रतापपुर व हंडिया विधानसभा क्षेत्र को अब भदोही संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया है।