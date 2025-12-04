प्रयागराज में बड़ी वारदात, जिला न्यायालय के अधिवक्ता को गोली मारी, गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में बदमाशों के हौसले किस कदर हैं, इसका नमूना गुरुवार शाम तेलियरगंज मुहल्ले में दिखा। यहां बाबा चौराहे के समीप tजिला न्यायालय के एक अधिवक्ता को गोली मार दी गई। एक गोली उनके कंधे को छूती हुई निकल गई तो दूसरी जांघ में लगी।

गंभीर अवस्था में एसआरएन अस्पताल में भर्ती भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई। घटनास्थल पर पहुंची शिवकुटी पुलिस आनन-फानन अधिवक्ता को स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में भर्ती कराया। घटना किन कारणों से हुई और हमलावर कौन थे, इस बारे में पुलिस घायल अधिवक्ता से जानकारी लेने में जुटी है।

होलागढ़ के मूल निवासी हैं अधिवक्ता मूलरूप से होलागढ़ के रहने वाले विजयकांत पांडेय जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। वे तेलियरगंज के जोंधवल मुहल्ले में रहते हैं। गुरुवार देर शाम वह बाबा चौराहे के पास से गुजर रहे थे, उसी समय उन पर फायरिंग कर दी गई। बीच सड़क गोली चलने से हर कोई दहशत में आ गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। विजयकांत वहीं सड़क पर गिर गए। यह देखकर हमलावर भाग निकले।