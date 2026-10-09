साइबर अपराधियों ने बैंक KYC के नाम पर दो लोगों को बनाया शिकार, 1.80 लाख रुपये खाते से निकाले

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने एक बार फिर शहर के दो लोगों को अपना शिकार बनाया। घटना करेली और कीडगंज क्षेत्र में हुई। दोनों मामलों की रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।

करेली के सादियापुर में रहने वाले दीपक सिंह को साइबर अपराधी ने फोन किया। कहा गया कि उनकी मां की केवाईसी होनी है, नहीं तो बैंक खाता बंद हो जाएगा। पहले तो दीपक ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन पुनः उसको फोन करके यही बात कही गई। कहीं मां का खाता न बंद हो जाए, इस डर से उसने बैंक से संबंधित डिटेल साइबर अपराधी को बता दी। इसके बाद खाते से 90 हजार रुपये से अधिक निकाल लिया। मोबाइल पर रुपये निकाले जाने का संदेश आने के बाद दीपक को इसकी जानकारी हुई तो करेली थाने में मामला दर्ज कराया।