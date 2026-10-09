प्रयागराज: गाय ढूंढने परेड मैदान गए युवक पर लाठी-डंडा और लोहे की राड से हमला, मोबाइल तोड़ा व नकदी छीनी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम क्षेत्र में परेड मैदान पर कुछ लोगों ने शुभम पर लाठी, डंडा, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मोबाइल तोड़कर नकदी भी छीन ली। हमले में जख्मी शुभम ने दारागंज थाने में नामजद, अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

त्रिवेणी बांध निवासी शुभम का कहना है कि गुरुवार शाम उसकी गाय खो गई थी। उसे खोजते हुए वह परेड मैदान पर पहुंचा। आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवक आ गए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए लाठी, डंडा, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घायल होने पर हमलावरों ने मोबाइल तोड़ दिया और जेब में रखे साढ़े चार हजार रुपये भी छीन लिए। फिर धमकी देते हुए भाग निकले।