प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर GRP जवानों ने TT की पिटाई की, आक्रोशित स्टाफ का हंगामा; धरने पर बैठे

संवाद सहयोगी, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। छिवकी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर यात्रियों से टिकट चेक करते समय एक टीटी अशोक कुशवाहा की जीआरपी के जवानों ने पिटाई कर दी। पिटाई और अभद्रता की जानकारी होने पर अन्य टीटी स्टाफ में आक्रोश फैल गया।

दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास बड़ी संख्या में टीटी एकत्र होकर जीआरपी छिवकी चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान वे दोषी जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अरुण कुमार पाठक सीओ जीआरपी वहां पहुंचे और आक्रोशित टीटी स्टाफ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश भी की जा रही है।

चेकिंग एस्कॉर्ट में तैनात हैं टीटी बताया गया है कि ट्रेन के चेकिंग एस्कॉर्ट में तैनात टीटी अशोक कुशवाहा शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे साबरमती आसनसोल एसी स्पेशल ट्रेन से उतरे यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान जीआरपी के दो जवान भी सादी वर्दी में टिकट चेक करने लगे।