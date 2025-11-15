प्रयागराज में भांग विक्रता पर बदमाशों ने तीन फायर किए, बाल-बाल बचा, बाइक से हुए फरार, शिवकुटी की घटना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के शिवकुटी क्षेत्र में शनिवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने शिवकुटी इलाके में दहशत फैलाई। भांग विक्रेता अंशुल साहू पर फायर झोंक दिया। इससे स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन की तो कारतूस के खोखे मिले। पीड़ित से पूछताछ करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अभी तक घटना का कारण साफ नहीं हुआ है।

बाइक से आए दो बदमाशों ने तमंचे से की फायरिंग बताया गया है कि शिवकुटी थाना क्षेत्र में आंबेडकर पार्क के भांग की लाइसेंसी दुकान है। वहां पर शिवकुटी का अंशुल भांग बेचता है। पीड़ित का आरोप है कि शनिवार सुबह जब वह दुकान पर मौजूद था, तभी एक बाइक से दो बदमाश आए और गाली-गलौज करते हुए तमंचे से फायरिंग की।

तीन गोलियां चलाईं, शटर में छेद हो गया एक-एक करके तीन गाेली चलाई जिससे दुकान की शटर में छेद हो गया। अंशुल ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। ताबड़तोड़ फायरिंग से स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। खबर मिलते ही शिवकुटी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल की जांच में तीन खोखे बरामद किए गए।

भांग खरीदने या बेचने के विवाद में फायरिंग की आशंका आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों को ट्रेस किया जा सके। घटना की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भांग खरीदने या बेचने के विवाद में फायरिंग की गई होगी।