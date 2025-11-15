Language
    प्रयागराज में भांग विक्रता पर बदमाशों ने तीन फायर किए, बाल-बाल बचा, बाइक से हुए फरार, शिवकुटी की घटना

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक भांग विक्रेता पर तीन गोलियां चलाईं, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके से कारतूस के खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पीड़ित अंशुल साहू ने बताया कि हमलावर गाली-गलौज करते हुए आए थे। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है पर पुलिस Prayagraj News के अनुसार मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    प्रयागराज के शिवकुटी में भांग विक्रेता पर फायरिंग के बाद बरामद कारतूस का खोखा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के शिवकुटी क्षेत्र में शनिवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने शिवकुटी इलाके में दहशत फैलाई। भांग विक्रेता अंशुल साहू पर फायर झोंक दिया। इससे स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन की तो कारतूस के खोखे मिले। पीड़ित से पूछताछ करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अभी तक घटना का कारण साफ नहीं हुआ है।

    बाइक से आए दो बदमाशों ने तमंचे से की फायरिंग 

    बताया गया है कि शिवकुटी थाना क्षेत्र में आंबेडकर पार्क के भांग की लाइसेंसी दुकान है। वहां पर शिवकुटी का अंशुल भांग बेचता है। पीड़ित का आरोप है कि शनिवार सुबह जब वह दुकान पर मौजूद था, तभी एक बाइक से दो बदमाश आए और गाली-गलौज करते हुए तमंचे से फायरिंग की।

    तीन गोलियां चलाईं, शटर में छेद हो गया 

    एक-एक करके तीन गाेली चलाई जिससे दुकान की शटर में छेद हो गया। अंशुल ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। ताबड़तोड़ फायरिंग से स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। खबर मिलते ही शिवकुटी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल की जांच में तीन खोखे बरामद किए गए।

    भांग खरीदने या बेचने के विवाद में फायरिंग की आशंका

    आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों को ट्रेस किया जा सके। घटना की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भांग खरीदने या बेचने के विवाद में फायरिंग की गई होगी।

    इंस्पेक्टर बोले- मुकदमा दर्ज कर हो रही कार्रवाई 

    इस संबंध में इंस्पेक्टर शिवकुटी रुकुमपाल का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है। उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।