प्रयागराज में अवकाश में भी हुई कोर्ट में सुनवाई, आठ लोगों को कार से टक्कर मारने वाले को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छोटी दिवाली के दिन आठ लोगों को जगुआर कार से कुचलने वाले आरोपित कामधेनु स्वीट हाउस के भतीजे रचित मध्यान की रिमांड बनाने के लिए मंगलवार रात को कोर्ट में कार्य हुआ । कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

लखनऊ के अस्पताल में भर्ती रचित की हालत में सुधार होने पर उसे मंगलवार रात करीब आठ बजे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने रात 11 बजे की बाद पेश किया गया। अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में सलाखों के पीछे भेज दिया। रचित मध्यान को लखनऊ के एक निजी अस्पताल से हिरासत में लिया गया।