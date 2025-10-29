प्रयागराज में मतांतरण कराने के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक को भेजा गया जेल
प्रयागराज में जबरन मतांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, फूलपुर। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरौरा गांव में सोमवार को आयोजित चंगाई सभा में धर्मपरिवर्तन कराये जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के फूलपुर कस्बा के पूरे महारथ निवासी शांतनु तिवारी ने विरोध जताते हुए घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शिवानी पुत्री शिवकुमार सरोज निवासी अतरौरा को पकड़ कर थाने लाई जहां शांतनु तिवारी की तहरीर पर तीन नामजद के खिलाफ धर्मपरिवर्तन समेत कई मामलों में प्राथमिक दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई।
बताया जाता है कि फूलपुर कस्बा पुलिस चौकी परिधि क्षेत्र के पूरे महारथ निवासी विश्व हिंदू परिषद के शांतनु तिवारी पुत्र लालकृष्ण तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि अतरौरा गांव में आयोजित किए जा रहे चंगाई सभा ईसाई मिशनरियों के लोग हिंदू समाज के लोगों प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
सोमवार को सुबह भी उन्हें सूचना मिला कि अतरौरा गांव के कुछ लोग धर्मांतरण संबंधी सभा कर रहे हैं। इस पर वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। जहां कथित रूप से ईसाई मिशनरियों के द्वारा चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी उन्होंने इस धर्मांतरण गतिविधि का विरोध करते हुए इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी।
मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक महिला आरोपी शिवानी पुत्री शिवकुमार सरोज को पकड़ कर थाने ले आई ।प्रकरण में शांतनु तिवारी ने फूलपुर कोतवाली में कुमारी शिवानी पुत्री शिवकुमार सरोज, अनारा उर्फ सीमा देवी पत्नी शिवकुमार सरोज, अभिषेक पुत्र शिवकुमार सरोज के ख़िलाफ़ नामजद तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी शिवानी को पकड़ कर उनके खिलाफ बुधवार को विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। मामले में वांछित अनारा उर्फ सीमा देवी पत्नी शिवकुमार अभिषेक पुत्र शिवकुमार फरार है।
