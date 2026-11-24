जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। दिन में भले ही धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही हो, लेकिन रात के तापमान में आई पांच डिग्री की गिरावट ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया है। सोमवार तक जिस न्यूनतम तापमान में हल्की गर्माहट बनी हुई थी, वह मंगलवार को अचानक नीचे आ गया।

सुबह और रात की ठंड बढ़ी सोमवार को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को यह गिरकर 14.5-14.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एक ही दिन में तापमान में करीब पांच डिग्री की गिरावट से सुबह और रात की ठंड बढ़ गई है।

नवंबर के अंत में ठंड में और वृद्धि होगी मौसम विभाग के अनुसार नवंबर का अंतिम सप्ताह प्रयागराज में ठंड को और मजबूत करेगा। अगले छह दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे घटकर 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट के संकेत हैं।

सुबह कोहरा छाएगा, दिन में धूप निकलेगी फिलहाल दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन 28 नवंबर से इसमें कमी आने लगेगी और 29-30 नवंबर तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे दिन में भी पहले जैसी गर्माहट नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने और धूप निकलने की संभावना है।