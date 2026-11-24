जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिले में ब्लैक स्पॉट को चिह्नित किया गया है। इनको सुरक्षित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। शहर की आठ सड़कों पर कुल 76 ब्लैक स्पाट चिह्नित हैं। इन दुर्घटना संभावित स्थलों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च कर सुधार कार्य कराए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है।

स्टेनली व जीटी रोड पर आठ स्थानों पर ब्लैक स्पाट आठ सड़कों में स्टेनली और जीटी रोड भी शामिल है। दोनों मार्गों पर सात से आठ स्थानों पर ब्लैक स्पॉट चिह्नित है। ब्लैक स्पाट पर टेबल टॉप, थर्मो प्लास्टिक लाइन, संकेतक और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा सड़क की बनावट और यातायात व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएंगे, ताकि वाहन चालकों को पहले ही खतरे का आभास हो सके और वे सतर्क होकर वाहन चला सकें। खासकर तेज रफ्तार और अचानक मोड़ वाले स्थानों पर दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के उपाय किए जाएंगे।