मेरी बच्ची का क्या कसूर है डीएम साहब! काेचिंग से क्यों निकाला..., छात्रा की मां ने आनलाइन की शिकायत, जांच की मांग
प्रयागराज के एक होटल कारोबारी की बेटी को कोचिंग से निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा की मां ने डीएम से ऑनलाइन शिकायत की है, जिसमें कोचिंग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में एक होटल कारोबारी की पुत्री को कोचिंग से बाहर निकालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब मामले की शिकायत डीएम से की गई है। छात्रा की मां द्वारा की गई आनलाइन शिकायत में कोचिंग के डायरेक्टर पर जबरन कार्रवाई व फीस जमा करने के बाद रसीद न देने का आरोप लगाया गया है।
सिविल लाइंस पुलिस पूछताछ करेगी
यह भी आरोप लगाया है कि मेरी बच्ची का क्या कसूर है, जिस कारण उसे कोचिंग से निकाल दिया गया। इसकी जांच की मांग की गई है। उधर, मारपीट की घटना की जांच में जुटी सिविल लाइंस पुलिस लगातार साक्ष्य एकत्र कर रही है और जल्द ही वह कई लोगों से पूछताछ भी करेगी।
पीड़िता की कोचिंग की छात्राओं ने की थी पिटाई
सिविल लाइंस में रहने वाले एक होटल कारोबारी की पुत्री घर से कुछ की दूरी पर एक कोचिंग में पढ़ती है। पिछले दिनों कोचिंग की छुट्टी होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली सड़क पर उसके साथ कोचिंग में पढ़ने वाली चार छात्राओं ने उसका बाल पकड़कर घसीटा और लात-घूंसे से पिटाई की। थप्पड़ के साथ ही लोहे के कड़े से उसे मारा था।
चार छात्राओं पर गंभीर आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज
पीड़ित छात्रा ने सिविल लाइंस थाने में चार छात्राओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि चारों छात्राएं उस पर शराब व सिगरेट पीने का दबाव बनाती हैं। लड़कों को गलत तरीके की वीडियो फारवर्ड करने के लिए कहती हैं। एफआइआर दर्ज होने के दूसरे दिन यानी बुधवार को पीड़ित छात्रा को कोचिंग से निकाल दिया गया। कोचिंग के वाट्सएप ग्रुप से भी उसे बाहर कर दिया गया।
छात्रा की मां ने डीएम को भेजा शिकायती पत्र
छात्रा की मां ने डायरेक्टर को फोन लगाया, लेकिन सार्थक जवाब नहीं दिया गया। बिना कोर्स पूरा कराए कोचिंग से बाहर निकालने से फीस वापस करने की बात कही गई, जिस पर इन्कार कर दिया गया। शुक्रवार को छात्रा की मां ने डीएम को आनलाइन शिकायती पत्र भेजा। इसमें कहा गया है कि डायरेक्टर ने जबरन काेचिंग से बेटी को निकाल दिया। फीस जमा के बाद कोई रसीद भी नहीं दी थी। अब फीस भी वापस नहीं की जा रही है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की जांच होना बेहद जरूरी है।
