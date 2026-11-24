जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहर के लिए बहुप्रतीक्षित परियोजना चिल्ड्रेन अस्पताल अब अफसरों के लिए सिर दर्द बन गया है। अंतिम घड़ी करीब आ रही है, लेकिन काम कहीं से पूरा होता नहीं दिखा। सिर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। स्थिति यह है कि अब कार्यदायी संस्था के अधिकारी व कर्मचारी बचने का रास्ता खोज रहे हैं।

चिल्ड्रेन अस्पताल में अभी 125 बेड की व्यवस्था मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबंधि सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय (चिल्ड्रेन) का भवन काफी पुराना हो गया है। इसकी क्षमता करीब 125 बेड की है, जो पर्याप्त नहीं है। इसी को देखते हुए एसआरएन अस्पताल में इसके लिए नया भवन बनवाया जा रहा है। वैसे तो इस भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। तब इसकी लागत करीब 25 करोड़ थी। कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के तत्कालीन अधिकारियों ने परियोजना को रफ्तार देने में रुचि नहीं दिखाई। नतीजा, परियोजना पिछड़ती गई।

अब 30 नवंबर की अंतिम तारीख निर्धारित जिस इमारत को वर्ष 2021 में बनकर तैयार होना था, वह सात साल बाद भी अधूरी पड़ी है। हाई कोर्ट ने भी इसे संज्ञान ले लिया है। अब इसका काम पूरा करने के लिए 30 नवंबर की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। काम की प्रगति की बात करें तो फिनिशिंग, रंगरोगन, विद्युतीकरण और निर्माण सहित लगभग हर कार्य में दो से चार प्रतिशत काम अधूरा है।

कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की धड़कनें बढ़ी इधर, जैसे-जैसे समय करीब आ रहा है, वैसे-वैसे कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की धड़कनें बढ़ रहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि जनपद से ही पीछा छुड़ाने की तैयारी की है। जनपद से स्थानांतरण के लिए जुगाड़ भी लगा रहे हैं।