प्रयागराज में चलती कार आग का गोला बनी, वाहन रोककर चार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान

संवाद सहयोगी, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। यमुनापार में लेप्रोसी चौराहे पर शुक्रवार देर रात चलती कार आग का गोला बन गई। इस पर चार लोग सवार थे। कार रोककर उन्होंने किसी तरह बाहर निकाल कर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। कार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले अजयगढ़ गांव निवासी मुकेश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा के नाम से थी।

बताया जाता है कि मुकेश मिश्रा अपनी दादी के अस्थि कलश का विसर्जन करने शुक्रवार सुबह प्रयागराज संगम तीन लोगों के साथ आए थे। विसर्जन व पूजन-अर्चन करने के बाद देर रात वह वापस मध्य प्रदेश जा रहे थे। यमुना नदी पर बने नये पुल पार करने के बाद कार से अचानक धुआं निकलने लगा।