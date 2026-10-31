प्रयागराज के नवाबगंज में दबे कैश मामले में खोदाई जारी, बक्से मिलने और आयकर की टीम के पुणे जाने का मचा शोर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव आयकर विभाग और पुलिस अधिकारियों के सामने राजेश यादव के मकान में खोदाई कराई जा रही है। देर शाम ग्रामीणों में यहां से चार ताला बंद बक्से मिलने का शोर मचा। यही नहीं, आयकर विभाग की एक टीम के पुणे तक रवाना होने की चर्चा होने लगी। हालांकि, इसकी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं है।

नवाबगंज इंस्पेक्टर ने भी किया इंकार नवाबगंज इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी ने भी बक्से मिलने से इन्कार किया है। वहीं, राजेश यादव के घर में चल रही कार्रवाई में 30 पुलिसकर्मी, आयकर विभाग के दस अधिकारी व कर्मचारी, डाग स्क्वायड की टीम को लगाया गया है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक महिला पुलिसकर्मियों को भी यहां तैनात किया गया है।

राजेश के परिवार की महिलाओं से भी पूछताछ सूत्रों की मानें तो राजेश यादव के परिवार की महिलाओं से महिला पुलिसकर्मियों ने बरामद रुपये को लेकर पूछताछ भी की है। इसके अलावा राजेश यादव के आसपास रहने वालों से भी गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई जा रही है। जांच अधिकारियों को यह पता चला है कि राजेश यादव के दो करीबी भी उसके साथ पुणे में लंबे समय तक रहे हैं। वह भी यह पूरा प्रकरण जानते हैं।