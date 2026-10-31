नोट के बंडल संग करोड़ों की नगदी के कई राज भी जमीन में दबे, प्रयागराज में नीले ड्रमों में मिले थे रुपये

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव के उस मकान में नोट के बंडल संग करोड़ की नकदी के कई राज दबे हैं, जहां से नीले ड्रम में पैसा मिला है। मामले का राजफाश होने के तीसरे दिन भी पुलिस मकान मालिक राजेश उर्फ बबलू और उसके भाई राकेश से पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि इस दौरान दोनों भाइयों का कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया।

क्या पुणे के एक व्यापारी की थी करोड़ों की नकदी? 29 अक्टूबर को गुमराह करने वाले राजेश और राकेश ने कड़ाई से पूछताछ में 30 अक्टूबर को करोड़ों की नकदी पुणे के एक व्यापारी के होने की बात स्वीकार की। उसने कुछ भी जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है।

मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट से खुल सकता है राज इसके साथ ही राजेश, राकेश के मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) निकलवाने की तैयारी चल रही है, ताकि व्यापारी से बातचीत का प्रमाण मिल सके। हालांकि तकनीकी रूप से कई साल पुराना मामला होने के कारण सीडीआर मिलना आसान नहीं लग रहा है।