    प्रयागराज में बीएससी की छात्रा ने फंदे पर लटककर दी जान, आत्महत्या का कारण साफ नहीं, पुलिस कर रही जांच

    By Tara Gupta Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    प्रयागराज में एक बीएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा ने बुधवार रात फंदे पर लटककर जान दे दी। गुरुवार सुबह घटना का पता चला तो परिवार वाले हतप्रभ रह गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार वाले भी आत्महत्या की वजह नहीं बता पा रहे हैं।

    कौशांबी जिले के सराय अकिल निवासी जगन्नाथ साहू की 19 वर्षीय बेटी आंचल झलवा स्थित एक निजी कालेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। जगन्नाथ सराय अकिल बाजार में चाट की दुकान चलाते हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा में भी मकान है। वहीं पर आंचल अपनी मां और दो भाईयों के साथ रहती थी।

    बुधवार रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इसी दौरान आंचल साड़ी का फंदा बनाकर पंखे के चुल्ले से लटक गई। गुरुवार सुबह मां निर्मला ने दरवाजा खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। खिड़की से झांका तो बेटी को फंदे पर लटका देख हतप्रभ रह गई।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवाया। भाई अंकुर उर्फ शैलेंद्र ने बताया कि पिछले कई दिनों से आंचल गुमसुम रह रही थी।

    हालांकि, उसने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश उपाध्याय ने बताया खुदकुशी का कारण साफ नहीं है। मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।