SIR in UP: यूपी में दो दर्जन बीएलओ ने एसआईआर से क्यों खड़े किए हाथ? कहा- नहीं करेंगे ड्यूटी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) की लापरवाही भी सामने आने लगी है। लगभग दो दर्जन बीएलओ ने विभिन्न तरह के बहाने बताकर अभियान से किनारा कर लिया है। इस तरह से मनमानी करने पर फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए ईआरओ ने निर्देश दिए हैं। नवाबगंज थाने में उन्होंने इसके लिए पत्र भी भेजा है।

फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 163 प्राथमिक विद्यालय लालगोपालगंज में सिंचाई विभाग के आपरेटर समर बहादुर पटेल बीएलओ है। बार-बार निर्देश के बाद भी बीएलओ ने न प्रशिक्षण लिया और न ही गणना प्रपत्र प्राप्त किया। इसके कारण इस बूथ पर एसआइआर अभियान प्रभावित हो रहा है।

फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व एसीएम तृतीय एचएल सैनी ने बताया कि मातहत कर्मचारियों के फोन करने पर बीएलओ ने ड्यूटी न करने की बात कही। ईआरओ ने बताया कि बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।

इसी तरह फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के ही आधा दर्जन के करीब आंगनबाड़ी वर्कर, शिक्षक व पंचायत सहायक भी अभी ड्यूटी पर नहीं आ सके हैं। वहीं बारा विधानसभा क्षेत्र में कई बीएलओ ने मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ड्यूटी कटवाई है। हंडिया, सोरांव, मेजा तथा सदर तहसील के भी कई बीएलओ ड्यूटी पर नहीं आ सके हैं। निर्वाचन कार्यों में इस तरह लापरवाही व मनमानी करने पर मुकदमा के साथ ही विभागीय कार्यवाही भी कराई जा सकती है।

बूथ बदलवाने को दावे-आपत्तियां 13 तक



बूथ बदलने के लिए दावे और आपत्तियां 13 नवंबर तक ली जाएंगी। बूथ दूर हो, जर्जर हो अथवा कमरे कम हैं तो बदलने के लिए राजनीतिक दल दावे व आपत्तियां दे सकते हैं। सोमवार को मतदेय स्थलों की सूची प्रकाशित कर दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार जनपद के सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन एवं 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों में संभाजन के पश्चात आलेख्य मतदान स्थलों की सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है।

एसआइआर अभियान को राजनैतिक दल नियुक्त करें बीएलए

प्रयागराज : एसआइआर अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। संगम सभागार में हुई बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम ने बताया कि गणना प्रपत्रों का वितरण कराया जा रहा है।