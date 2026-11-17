जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों के व्यापक पैमाने पर तबादले हुए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर जारी पत्र के अनुसार प्रयागराज से नौ खंड शिक्षाधिकारियों को प्रतापगढ़, कौशांबी, रायबरेली समेत विभिन्न अन्य जिलों में स्थानांतरित किया गया है। जबकि दूसरे जनपदों से प्रयागराज के लिए खंड शिक्षाधिकारियों की तैनाती के आदेश हुए हैं।

किनका कहां हुआ स्थानांतरण प्रयागराज में कार्यरत प्रतिभा सिंह, शैलपति यादव, प्रदीप कुमार सिंह और नीलम शाक्यवार को प्रतापगढ़ स्थानांतरित किया गया है। सुमन मिश्रा को रायबरेली, अखिलेश और लालजी शर्मा को कौशांबी भेजा गया है। खंड शिक्षाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान को वाराणसी और वीरेंद्र कुमार कनौजिया को लखनऊ स्थानांतरित किया गया है।