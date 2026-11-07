प्रयागराज के अल्लापुर में बच्चों पर मधुमक्खियों का हमला, तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छोटी दीवाली के दिन शनिवार दोपहर शहर के अल्लापुर इलाके में हादसा हो गया। यहां शिवनगर कॉलोनी के लोहा पार्क स्थित पानी टंकी पर चढ़े बच्चों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान बच्चों की चीख्-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और किसी प्रकार उन्हें मधुमक्खियों से बचाया। इस दौरान तीन बच्चे घायल हो चुके थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पार्क के गेट पर ताला बंद था क्षेत्र के पार्षद शिवसेवक सिंह के अनुसार शिवनगर कॉलोनी के लोहा पार्क के गेट पर ताला बंद है। शनिवार दिन में करीब 11 बजे गेट को लांघकर कुछ बच्चे पार्क में चले गए और वहां स्थित पानी टंकी पर चढ़ गए। वहीं पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। इसी दौरान मधुमक्खियों ने बच्चों पर हमला कर दिया।