जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के टैगोर टाउन क्षेत्र में रहने वाले एक सेवानिवृत्त फूड सेफ्टी आफिसर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर दिया। उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाते हुए गिरफ्तारी की बात कही गई। अपराधियों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया।

दहशत में आकर पीड़ित अधिकारी की पत्नी ने एफडी तुड़वा कर बैंक में साइबर अपराधियों द्वारा मांगे गए 76.60 लाख रुपये अपने खाते में जमा करने के बाद आरटीजीएस कराने की कोशिश की तो बैंक अधिकारियों को संदेह हो गया। साइबर सेल की टीम को सूचना दी गई और फिर पूरा मामला साफ हुआ।

सेवानिवृत्त फूड सेफ्टी आफिसर के पास साइबर अपराधियों ने वाट्सएप वीडियाे काल किया। खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी से कहा कि आपका आधार आतंकी गतिविधियों और पुलवामा हमले से जुड़ा है। वाट्सएप पर फर्जी वारंट और नोटिस तक भेजा। पलभर में साइबर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया।

साइबर अपराधी ने कहा कि अगर वह बचना चाहते हैं तो 76.60 लाख रुपये दे दो। सेवानिवृत्त अधिकारी ने पत्नी को यह बात बताई तो वह हतप्रभ रह गईं। आनन-फानन में उन्होंने अपनी एफडी तुड़वाई और कर्नलगंज क्षेत्र स्थित एक बैंक पहुंच गईं। वहां उनका खाता है। अपने खाते में रुपये जमा किए और उसका आरटीजीएस करने को कहा।