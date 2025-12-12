प्रयागराज में महिला से अमानवीयता, बदमाशों ने करंट का झटका देकर जान से मारने का किया प्रयास, ऐसे बची जान
प्रयागराज के फूलपुर में एक महिला पर आधी रात को जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने घर की लाइटें बंद करके उसे करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। महिला के चि ...और पढ़ें
संसू, जागरण, उग्रसेनपुर (प्रयागराज)। आधी रात का वक्त था, महिला अपने छप्परनुमा घर में सो रही थी। इसी दौरान बदमाश वहां पहुंचे और घर के बाहर की लाइटें बुझा दीं। इसके बाद अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए दो राड से बिजली का झटका महिला के सिर और गले पर देने लगे। अचानक महिला की नींद खुल गई और चीखने-चिल्लाने लगी। इसके बाद ग्रामीण जुटे तो बदमाश फरार हो गए।
फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरे विक्रमशाह गांव में गांव निवासी गुलाबी देवी पत्नी विजय शंकर बिंद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बुधवार रात खाना खाने के बाद वह अपने छप्परनुमा घर में सोने चली गई।आधी रात दो बदमाश वहां पहुंचे और उसकी हत्या की नीयत से घर व दरवाजा पर लगे सभी एलईडी बल्ब निकाल दिया। इससे अंधेरा हो गया।
बताया जाता है कि इसके बाद केबल में दो राड लगाकर उसे बिजली के बोर्ड से जोड़कर गुलाबी देवी के सिर और गले पर करंट का झटका देने का प्रयास किया। गुलाबी की नींद खुली और उसने पहले समझा कि बिल्ली सर पर पंजा मार रही। बार-बार झटका लगने से उसने हाथ मारा तो किसी अज्ञात बदमाश का हाथ मालूम चला। इस पर वह चिल्लाने लगी।
इस पर दोनों बदमाश भागने लगे तो ग्रामीणों ने दौड़ाया। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों बदमाश भाग निकले। इस दौरान उन्होंने साथ लाए केबल, प्लास्टिक का दास्ताना और चप्पल वहीं छोड़ गए। ग्रामीणों की सूचना 112 नंबर पर की। पीआरबी पुलिस पहुंची और जानकारी थाने में दी। सुबह पीड़ित महिला ने फूलपुर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी हत्या की आशंका जताई। अज्ञात बदमाशों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। लोगों में डर का महौल है।
