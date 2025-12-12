प्रयागराज में महिला से अमानवीयता, बदमाशों ने करंट का झटका देकर जान से मारने का किया प्रयास, ऐसे बची जान

संसू, जागरण, उग्रसेनपुर (प्रयागराज)। आधी रात का वक्त था, महिला अपने छप्परनुमा घर में सो रही थी। इसी दौरान बदमाश वहां पहुंचे और घर के बाहर की लाइटें बुझा दीं। इसके बाद अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए दो राड से बिजली का झटका महिला के सिर और गले पर देने लगे। अचानक महिला की नींद खुल गई और चीखने-चिल्लाने लगी। इसके बाद ग्रामीण जुटे तो बदमाश फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरे विक्रमशाह गांव में गांव निवासी गुलाबी देवी पत्नी विजय शंकर बिंद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बुधवार रात खाना खाने के बाद वह अपने छप्परनुमा घर में सोने चली गई।आधी रात दो बदमाश वहां पहुंचे और उसकी हत्या की नीयत से घर व दरवाजा पर लगे सभी एलईडी बल्ब निकाल दिया। इससे अंधेरा हो गया।

बताया जाता है कि इसके बाद केबल में दो राड लगाकर उसे बिजली के बोर्ड से जोड़कर गुलाबी देवी के सिर और गले पर करंट का झटका देने का प्रयास किया। गुलाबी की नींद खुली और उसने पहले समझा कि बिल्ली सर पर पंजा मार रही। बार-बार झटका लगने से उसने हाथ मारा तो किसी अज्ञात बदमाश का हाथ मालूम चला। इस पर वह चिल्लाने लगी।