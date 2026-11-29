जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सैलून में घुसकर फिल्मी अंदाज में अरविंद भारतीया की हत्या करने वाले कुछ शूटरों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। दोनों शूटर मोहल्ले में बाइक से पहुंचे थे। बाइक चलाने वाला शूटर गमछे से मुंह बांध रखा था, जबकि पीछे बैठने वाला टोपी लगाया था।

इसी आधार उनकी तलाश में प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ तक कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया। नामजद आरोपितों के कुछ करीबियों को पूछताछ के लिए उठाया गया। वहीं, वारदात के तीसरे दिन भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही, जिसको देखते हुए एहतियातन पुलिस फोर्स का मूवमेंट होता रहा।

जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर मोहल्ले में रहने वाला अरविंद भारतीया बीते साल हुए साजन मेहतर हत्याकांड में गवाह था। वह प्रापर्टी डीलिंग भी करता था। 26 नवंबर की शाम जब वह अल्लापुर में ही शेरू की सैलून पर दाढ़ी-बाल बनवा रहा था, तभी वहां पहुंचे नकाबपोश शूटरों ने अरविंद को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिल्मी अंदाज में हुई वारदात से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई।