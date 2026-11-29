संसू, जागरण, शृंगवेरपुर धाम (प्रयागराज)। सात वर्षीय मासूम बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म से आहत होकर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। उसका शव फाफामऊ थाना इलाके में पेड़ पर लटका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के शृंगवेरपुर धाम पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव में सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके बाद रविवार को एक और हृदयविदारक घटना हो गई। बताते हैं कि इस घटना से आहत बच्ची के पिता ने फाफामऊ थाना क्षेत्र के गांव में पेड़ पर फंदे के सहारे लटककर आत्महत्या कर ली।

फाफामऊ इलाके के एक गांव निवासी व्यक्ति की सात वर्षीय बेटी अपनी बुआ के घर शृंगवेरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई थी। इसी दौरान बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। हैवान मासूम को गंभीर हालत में खेत में छोड़ने के बाद फरार हो गए थे। नवाबगंज पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नह शिकायत दर्ज होने का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था।