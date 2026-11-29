संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के वजीरपुर गांव में रविवार दोपहर हृदयविदारक हादसा हुआ। बेटे की कार की चपेट में आने से 65 वर्षीय वृद्ध मां की मौत हो गई। मां को कार में बैठाने के दौरान अचानक एक्सीलेटर पर बेटे का पैर पड़ गया। इससे कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और मां को अपनी चपेट में लेते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल वृद्धा को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वजीरपुर गांव में ह्दयविदारक घटना वजीरपुर गांव निवासी विनोद यादव रविवार दोपहर अपनी कार से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी मां तुलसी यादव खेत से लौटकर घर पहुंची थीं। विनोद मां को कार में बैठाने लगा, तभी अचानक उसका पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया। देखते ही देखते कार तेजी से आगे बढ़ गई और तुलसी यादव उसकी चपेट में आ गईं। कार उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ी और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

अचानक हादसे से स्वजन बदहवास अचानक हुए इस हादसे से परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। गंभीर रूप से घायल तुलसी यादव को आनन-फानन सीएचसी कुंडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मां की मौत की खबर सुनते ही दोनों बेटे विनोद और मनोज बदहवास हो गए। विनोद प्रयागराज स्थित एक्सिस बैंक में नौकरी करता है, जबकि दूसरा बेटा मनोज फरीदाबाद में रिलायंस कंपनी में कार्यरत है।