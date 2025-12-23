प्रयागराज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक खत्म, माघ मेला के दौरान फ्लाइट बढ़ाने पर जोर

Language
    By Gyanendra Singh1 Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    प्रयागराज एयरपोर्ट की विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में फ्लाइट की संख्या कम होने का मुद्दा उठा। सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल ने सभी एयरलाइंस को फ्लाइट ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट की विमानपत्तन सलाहकार समिति की मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में हुई बैठक में फ्लाइट की संख्या कम होने का मुद्दा उठाया गया। अध्यक्षता करते हुए सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल ने सभी एयरलाइंस को फ्लाइट बढ़ाने को कहा।

    बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी, यूपीएसएसपी एसीपी, इंडिगो, अकासा तथा एलायंस एयर के स्टेशन मैनेजर, भारतीय वायुसेना के एटीसी के अधिकारी, नगर निगम से अपर नगर आयुक्त तथा लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने भाग लिया।

    इसके साथ ही साथ पांचों नामित सदस्यों रवि मोहन मिश्रा, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, इंद्रप्रीत सिंह, अरुणेंद्र सिंह तथा मुरारी लाल अग्रवाल ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने सभी एयरलाइंस को फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शूरू कराने को कहा, जिससे माघ मेला के दौरान फ्लाइट की संख्या बढ़ सके।

    इंद्रप्रीत ने फ्लाइट कम होने से यात्रियों के बनारस जाने का मुद्दा उठाया तथा फ्लाइट की समय सुबह और शाम रखने का सुझाव दिया l अकासा तथा एलायंस एयर ने भारतीय वायुसेना द्वारा वाच आवर को सूर्योदय से सूर्यास्त की जगह रात 10 बजे तक बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि नई फ्लाइट बढ़ाई जा सके।

    इसके साथ हो उन्होंने फ्लाइट के प्रचालन की अनुमति देने में सहयोग करने तथा और एक्यूआर की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस चलाने, गार्बेज का डिस्पोजल करने और प्रमुख शहरों से प्रयागराज एयरपोर्ट को जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने फ्लाइट की संख्या कम होने पर चिंता जताई।