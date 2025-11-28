Language
    Prayagraj Air Pollution : वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, पांच दिनों से एक्यूआइ 300 के पार, अगले दो दिन कैसे रहेंगे हालात?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:03 PM (IST)

    Prayagraj Air Pollution प्रयागराज में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है, पिछले पांच दिनों से एक्यूआई 300 के पार है। शुक्रवार सुबह यह 376 तक पहुंच गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग है। धुंध और धुएं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तापमान में गिरावट से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है क्योंकि पीएम 10 और पीएम 2.5 की मात्रा मानक सीमा से अधिक है। प्रयागराज समाचार में प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई है।

    Prayagraj Air Pollution प्रयागराज में वायु प्रदूषण का कहर AQI 300 के पार, जो बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हवा में प्रदूषण का जहर इतना रच-बस गया कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पांच दिन से वायु की गुणवत्ता इतनी बिगड़ी की रात से अगली सुबह तक एक्यूआइ 300 के पार ही बना रह रहा है। शुक्रवार की सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 376 तक पहुंच गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है।

    शहर के तीन स्थानों पर एक्यूआइ के हालात 

    इससे पहले पूरी रात एक्यूआइ लगातार 300 से ऊपर ही बना रहा। एमएनएनआइटी पर एक्यूआइ 302 रिकार्ड किया गया, जबकि नगर निगम क्षेत्र में यह बढ़कर 376 तक पहुंच गया। झूंसी में अपेक्षाकृत स्थिति बेहतर रही, जहां यह 246 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। 

    सुबह से शाम तक एक्यूआइ का स्तर 

    सूरज निकलने के बाद 11 बजे के बाद वायु प्रदूषण में हल्की गिरावट दर्ज की गई। दोपहर तक धूप खिलने का असर यह हुआ कि एयर क्वालिटी कुछ समय के लिए सुधरकर ‘मध्यम’ स्थिति की ओर पहुंची। शाम चार बजे एक्यूआइ 178 दर्ज किया गया, जो यह संकेत देता है कि धूप और हल्की हवा ने कुछ सुधार किया। लेकिन जैसे ही शाम ढली और तापमान गिरने लगा हवा में प्रदूषकों की सांद्रता फिर बढ़ने लगी और छह बजे एक्यूआइ पुनः 280 तक पहुंच गया।

    हवा में धुआं व धुंध ने किया जनजीवन प्रभावित 

    शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में धुआं और धुंध लगातार जनजीवन को प्रभावित करता रहा। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि शनिवार की सुबह धुंध छाई रह सकती है और प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

    तापमान में गिरावट वायु गुणवत्ता करेगी और खराब 

    आगामी दिनों में तापमान में हल्की गिरावट बनी रहेगी। 29 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 30 नवंबर को अधिकतम 27 और न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। तापमान में यह गिरावट वायु की गुणवत्ता को और खराब कर सकती है। 

    पीएम-10 और पीएम-2.5 की मात्रा चिंताजनक

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वायुमंडलीय एवं समुद्र अध्ययन केंद्र के मौसम विज्ञानी प्रो. सुनीत द्विवेदी ने कहा कि प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान पीएम-10 और पीएम-2.5 कण कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम-10 का स्तर 202 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि पीएम-2.5 की मात्रा 175 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। दोनों ही आंकड़े मानक सीमा से कई गुना ऊपर हैं।

    हृदय और फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ता है 

    पीएम-2.5 जैसे सूक्ष्म कण शरीर के भीतर गहराई तक पहुंचकर हृदय और फेफड़ों पर गंभीर असर डालते हैं, इसलिए इनका बढ़ा स्तर अत्यंत खतरनाक माना जाता है। रात के समय तापमान गिरने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक नीचे ही जमा रहते हैं, जिससे एक्यूआइ बढ़ जाता है। शनिवार सुबह भी घनी धुंध रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर वायु गुणवत्ता पर पड़ेगा।