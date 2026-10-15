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प्रयागराज में मुख्यमंत्री के आने से कुछ देर पहले अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, एक वकील गंभीर

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 15 Oct 2026 01:10 PM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज आगमन से ठीक पहले सलोरी इलाके मेंअधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

HighLights

  1. कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी इलाके में हुई वारदात

  2. घटना के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुट गए हैं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से कुछ देर पूर्व बड़ी वारदात हुई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी इलाके में एक अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की दी गई। वहीं चापड़ से हमला कर भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी प्रांत के पूर्व संयोजक व अपर शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्र को घायल कर दिया गया है।

दिनदहाड़े हुई इस बरदात के बाद लोगों में दहशत फैल गई।

अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव को गोली मारने का आरोप देवेंद्र मिश्रा पर लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में वकील जुट गए हैं। वारदात के बाद हत्यारा फरार हो गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस गहनता से मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

सलोरी के काटजू बाग कॉलोनी में हाई कोर्ट के अपर शासकीय अधिवक्ता व भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी प्रांत के पूर्व संयोजक देवेंद्र नाथ मिश्रा तथा जनपद न्यायालय के वकील सतीश चंद्र श्रीवास्तव का आमने-सामने ही घर है। दोनों के बीच जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है। पुलिस जांच के मुताबिक पहले देवेंद्र पर चापड़ से हमला हुआ है, जिसके बाद लाइसेंसी पिस्टल से सतीश के पेट में गोली मार दी गई।

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