प्रयागराज में मुख्यमंत्री के आने से कुछ देर पहले अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, एक वकील गंभीर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से कुछ देर पूर्व बड़ी वारदात हुई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी इलाके में एक अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की दी गई। वहीं चापड़ से हमला कर भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी प्रांत के पूर्व संयोजक व अपर शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्र को घायल कर दिया गया है।

दिनदहाड़े हुई इस बरदात के बाद लोगों में दहशत फैल गई। अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव को गोली मारने का आरोप देवेंद्र मिश्रा पर लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में वकील जुट गए हैं। वारदात के बाद हत्यारा फरार हो गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस गहनता से मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।