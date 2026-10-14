गुड्डू मुस्लिम पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का शिकंजा, रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित चल रहे पांच लाख के इनामी कुख्यात बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शिकंजा कसेगी। असलहा तस्करी के प्रकरण में अब तक गुड्डू का बयान नहीं हो सका है। ऐसे में उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बारे में टोह ली जा रही है। साथ ही प्रयागराज पुलिस से भी संपर्क साधा गया है।

लाला की सराय शिवकुटी निवासी गुड्डू मुस्लिम के घर पर अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस चस्पा किया था। नोटिस के जरिए असलहा तस्करी के मामले में उसे बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन बमबाज स्पेशल सेल के सामने पेश नहीं हुआ था।

उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार का प्रबंध गुड्डू मुस्लिम ने ही किया था। मार्च 2023 में दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने अवतार सिंह नामक हथियार तस्कर को पकड़ा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि खालिद और जीशान नामक दो व्यक्ति को उसने अवैध 10 हथियारों की आपूर्ति की थी।