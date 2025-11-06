चिट्स फंड का लेखाकार और संविदाकर्मी घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, प्रयागराज एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के अधिकारी, कर्मचारी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसका राजफाश गुरुवार को हुआ। एंटी करप्शन टीम ने मेंहदौरी स्थित कार्यालय से लेखाकार रागविराग और संविदाकर्मी विजय राज सिंह को 75 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

कल एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा इस कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया है। जल्द ही लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। घूसखोर कर्मचारियों को शुक्रवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा।

फतेहपुर के स्कूल प्रबंधक से नवीनीकरण को मांगी रिश्वत बताया गया है कि फतेहपुर के बिंदकी महाजनी गली निवासी रतिपाल सिंह, ज्ञानभारती मूलादेवी एमएस जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक हैं। स्कूल श्रीओमर वैश्य विद्यालय कमेटी से जुड़ा हुआ। उन्होंने कमेटी का नवीनीकरण कराने के लिए 30 जनवरी 2025 को सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेंहदौरी तेलियरगंज में प्रार्थना पत्र दिया। तब लेखाकार रागविराग ने इस काम के लिए 75 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में की शिकायत इसके बाद रतिपाल ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन के प्रयागराज कार्यालय में चार नवंबर 2025 को शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने गोपनीय जांच में शिकायत सही पाई। इसके बाद गुरुवार को इंस्पेक्टर अलाउद्दीन अंसारी, रविन्द्र सिंह, राकेश बहादुर सिंह, अंजली यादव और दारोगा अर्जुन सिंह ने टीम के साथ लेखाकार रागविराग, कंप्यूटर आपरेटर विजय राज सिंह को 75 हजार रुपये घूस लेते हुए ट्रैप किया।

आरोपित दारागंज व कुवाडीह के निवासी हैं गिरफ्तारी का पता चलने पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों में खलबली मच गई। आरोपित रागविराग दारागंज के बक्शीखुर्द मुहल्ला स्थित निराला निवास में रहता है, जबकि विजय राज सरायइनायत के कुवाडीह गांव का रहने वाला है।