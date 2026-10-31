निजी ब्लड सेंटरों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, गंभीर खामियां मिलने पर प्रयागराज के एक को ड्रग विभाग ने बंद कराया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। निजी ब्लड सेंटरों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, ब्लड (खून) की गुणवत्ता के बारे में एक बार विचार जरूर कर लीजिए। ड्रग विभाग की छापेमारी में बाई का बाग स्थित कान्हा चैरिटेबल ब्लड सेंटर में व्यापक रूप से खामियां मिलीं हैं।

इसमें न मेडिकल अफसर मिले और न ही स्टाफ नर्स और तकनीकी सुपरवाइजर रहे। जबकि प्रत्येक दिन रक्तदान और जरूरतमंदों को ब्लड दिए जाने का क्रम चलता रहा। ड्रग निरीक्षक ने इस सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया और भंडार में उपलब्ध लगभग 50 यूनिट ब्लड को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के ब्लड सेंटर में भेजे जाने का निर्देश दिया।

पिछले दिनों आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर जिले में चार निजी ब्लड सेंटरों में छापेमारी हुई। 28 से 30 अक्टूबर तक ब्लड सेंटर में सुरक्षा मानक, प्रोटोकाल और गुणवत्ता की सघन जांच की गई। कान्हा चैरिटेबल ब्लड सेंटर में पता चला कि मेडिकल अफसर, स्टाफ नर्स और तकनीकी सुपरवाइजर नहीं आ रहे हैं जबकि इनके नाम पर रजिस्टर में हस्ताक्षर रोज हो रहे हैं। ड्रग निरीक्षक ने पूछताछ की तो मौके पर मिले लोग टालमटोल करने लगे। अभिलेख मांगने पर पता चला कि मई 2026 में पंजीकरण हुआ था और जून में संचालन शुरू हुआ। प्रतिदिन लगभग 10 यूनिट ब्लड दान होने की बात पता चली। इस सेंटर से जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराए जाने की गति भी उतनी ही अधिक मिली।