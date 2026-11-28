संसू, जागरण, शृंगवेरपुर धाम (प्रयागराज)। मानवता को तार-तार करने वाली घटना गंगापार के शृंगवेरपुर ाधाम इलाके में हुई। यहां सात साल की मासूम बच्ची से हैवानियत की गई। चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जब उसकी हालत नाजुक हो गई तो उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए।

कोई आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले की जानकारी होने पर बच्ची से हैवानियत की घटना की शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। इससे निराश पीड़ित के स्वजन नवाबगंज थाने पहुंचे, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पुलिस अभी तक किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

चार लड़कों ने की हैवानियत बताया गया है कि सात साल की बच्ची पिछले कुछ माह से अपने बुआ के घर आई थी। आरोप है कि शुक्रवार को जब बच्ची बकरी चराने के लिए खेत की तरफ गई थी, तभी चार लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मरणासन्न की हालत में छोड़कर भाग निकले।