जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में गुरुवार शाम को बड़ी वारदात हुई। जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर मोहल्ले में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने घटना को उस समय अंजाम दिया, जब युवक सैलून में बैठा था।

गोली की आवाज के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल की। फिलहाल अभी यह नहीं स्पष्ट हो सका है कि हत्या किसने और क्यों की? हालांकि गैंगवार में वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है।