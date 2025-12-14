Paddy Purchasing Center : किसानों की मांग पर प्रयागराज में धान खरीद के 7 केंद्र और बढ़ाए गए, कल से शुरू होगी तौल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Paddy Purchasing Center किसानों की मांग पर जिले में धान खरीद के सात केंद्र और बढ़ा दिए गए हैं। इससे अब कुल धान खरीद केंद्रों की संख्या 161 से बढ़कर 168 हो गई है। शंकरगढ़, चाका और मऊआइमा में दो-दो केंद्र खोले गए हैं। वहीं एक केंद्र शृंगवेरपुर धाम में खोला गया है। इन नए केंद्रों में सोमवार से तौल शुरू होगी।

किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही थी Paddy Purchasing Center जनपद में धान की खरीद के लिए पहले 161 केंद्र खोले गए थे, लेकिन इनसे काम नहीं चल रहा था। कई इलाकों में किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही थी। किसान संगठनों की ओर से लगातार यह मुद्दे उठाए जा रहे थे। इसी को देखते हुए शंकरगढ़ के पटेल नगर, चाका, मऊआइमा के डिलहिया में दो-दो धान खरीद केंद्र नए खोले गए हैं। जबकि, एक नया केंद्र श्रृंगवेरपुर धाम में भी खाेला गया है।

इन स्थानों पर एक भी केंद्र नहीं खुला था Paddy Purchasing Center इस पूरे ब्लाक में पहले एक भी केंद्र नहीं था। नए खोले गए इन सात केंद्रों में से छह खाद्य विभाग के हैं तो एक पीसीएफ का है। डिप्टी आरएमओ अविनाश चंद्र सगरवाल ने बताया कि इन केंद्रों में सोमवार से धान खरीद शुरू होगी। इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी।