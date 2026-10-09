प्रयागराज के 30 हजार बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, दीपावली पर मिल सकता है पेंशन का तोहफा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली पर करीब 30 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का तोहफा मिल सकता है। यह ऐसे बुजुर्ग हैं, जो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अब पेंशन नहीं मिलने से परेशान हैं। कोई छह महीने तो कोई एक साल से भटक रहे हैं।

30 हजार आवेदन लंबित समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना का जिले में पिछले साल 1.48 लाख बुजुर्ग लाभ ले रहे थे। इस साल लाभार्थियों की संख्या 1.62 लाख पहुंच गई है। इसके अलावा करीब 30 हजार आवेदन अभी लंबित हैं। जिले स्तर से इन्हें अग्रसारित किया जा चुका है।

वृद्धावस्था पेंशन की त्रैमासिक किश्त जारी होगी अब शासन स्तर से इन बुजुर्गों की पेंशन जारी की जानी है। वृद्धावस्था पेंशन की अगली त्रैमासिक किश्त दीपावली के आसपास जारी होने की उम्मीद है। इसमें लाभार्थियों की संख्या और भी बढ़ सकती है।