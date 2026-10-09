नगर विकास विभाग से प्रयागराज को मिलेंगी 50 इलेक्ट्रिक बस, शहर से लेकर गांवों तक आवागमन सुलभ होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी को 50 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। यह बसें नगर विकास विभाग द्वारा आवंटित की गई हैं। इससे प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़कर 100 हो जाएगा। नई खेप आने पर इन बसों का संचालन नगरीय सीमा के छोर तक यानी गांव के मुहाने तक होगा।

ई-बसों का चार्जिंग स्टेशन बनेगा इन बसों के लिए टेंडर की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, इसके बाद बसों के प्रयाग पहुंचने का क्रम शुरू होगा। ई-बसों के यहां आने से पहले चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा ताकि प्रयाग पहुंचने के बाद बसों को डिपो में खड़ी न करना पड़े। आरएम रवींद्र कुमार ने बताया कि 50 और नई बसें नगर विकास विभाग द्वारा प्रयागराज आएंगी, इससे हरित परिवहन में सहायता मिलेगी।

अभी प्रयागराज में कितनी ई-बसें हैं? प्रयागराज को अनुबंध श्रेणी में कुल 33 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं, जिनमें से 22 बसें डिपो पहुंच चुकी हैं। बेड़े में दो तरह की बसें शामिल हैं-नौ मीटर लंबी 35 सीटर और 12 मीटर लंबी 45 सीटर बसें। इनके पंजीकरण व चार्जिंग स्टेशन का कार्य अभी चल रहा है। दोनों कार्य पूरे होने पर बसें सड़क पर उतरेंगी। इसके अलावा 17 बसें परिवहन निगम की हैं, जिसमें एक डबल डेकर बस भी शामिल है।